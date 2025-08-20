Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşme akıllara "Nureddin Nebati yeniden bakan mı oluyor?" sorularını getirmişti. Ankara kulislerine düşen son bilgiye göre Erdoğan görüşmede Nebati'ye Mersin'den kendisine ulaşan şikayetleri anlatıp "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" mesajını vermiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşme akıllara ''Nureddin Nebati yeniden bakan mı oluyor?" sorusunu getirdi.

"SEÇİM BÖLGENE DAHA SIK GİT"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, görüşme talebi eski Bakan Nebati'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede, Mersin'den kendisine ulaşan şikayetleri anlattı ve Mersin Milletvekili olan Nebati'ye "Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git" uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelmişti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ekonomideki son gelişmeler ve kritik konuların masaya yatırıldığı iddia edilmişti.

Sürpriz görüşme "Nebati bakanlığa geri mi dönüyor?" sorularını gündeme getirirken toplantıyla ilgili açıklama eski AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci'den gelmişti. Değirmenci görüşmenin "ekonomiye ilişkin önemli konuların ele alındığı bir buluşma olduğunu" söylemişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Doğru, vatandaşla bire bir buluşsun, gözlerindeki ışıltılı onlarda canlı görsün, bu kadar oy verilmiş mahrum bırakılmasın vatandaşımız!

Yorum Beğen330
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Hangi vekili vatandaşın yanında gordukki seçime yakın gelirler sonra bida görmezsin şatafat ve lux içinde yaşarlar bizde onların maaşlarini oderiz

yanıt143
yanıt6
Haber YorumlarıVatan Daş:

Vatandaşta soyulacak para kalmadı ya ondan gitmiyodur.

yanıt23
yanıt2
Haber YorumlarıVEFA:

Nebati'ye çok ihtiyacımız var. Kızartma yaparken yağ bitti, fritöze koyacağız!

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan kaçan:

uyuyordur o uyandığında gider. ekonomi düzelince gözlerini açar. Tüik den uyandırma öpücüğü bekliyordur.

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim anlamadığım eskiden halka açık manzarası güzel dolmabahçe sarayı onun yakınında eski trafik şubesi kasırlar konaklar gibi kallavi yerler halka kapatılıp ofis mofis lojman mojman kulüp mulüp zart zurt adı altında başka yer yokmuş gibi halka kapatılmasıdır dikkat ederseniz deniz kıyılarıda devasa yapılarla duvar gibi örülüp halkın değil bir avuç insanın manzaradan yaralanması sağlanıyor bu zihniyet iyi bir zihniyet değil zaten milleti beton yığınına hapsettiniz bari manzarayı kapatmayın

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
