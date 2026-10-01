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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur"

Kaynak: AA