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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur"

Kaynak: AA
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