Erdoğan, NATO Zirvesi tablosuna imza atan son lider oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.

Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler, aile fotoğrafıyla oluşturulan tabloya imza attı. Zirvede ev sahibi olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabloyu imzasını atan son isim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı