Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından diğer NATO liderleri ile aile fotosuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı. - WASHINGTON