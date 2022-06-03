Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya...
AA - Hande İlbeyi Canca - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yaptırımları kaldırdıklarını ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.
AA / Hande İlbeyi Canca - Politika