Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye'de bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere bir çok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için atılan adımların sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerin devam ettiğini, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temasların artırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu

Tam 9 yerinden bıçakladı: Mesai arkadaşını hayattan kopardı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!