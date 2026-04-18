Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir araya geldi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye'de bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere bir çok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için atılan adımların sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerin devam ettiğini, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temasların artırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı. - ANKARA

