Haberler

Erdoğan'dan A Milli Takım'a Başarı Dileği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay ile oynayacağı maçta başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay ile oynayacağı maçta başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı