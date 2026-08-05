Haberler

Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kanun Teklifi açıklaması

Erdoğan'dan Milli Dayanışma Kanun Teklifi açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, bu adımın Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmayı, milli birliği güçlendirmeyi ve huzur iklimini artırmayı hedeflediğini belirterek, sürece katkı verenlere teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, " Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sanal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında ökaryot canlıların izlerine rastlandı

Kan Şelalesi'ndeki sır çözüldü! Buzulların altında çığır açacak keşif
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Göğsümüzü kabartan sevkiyat! Cihazlar 3 şehir hastanesine gönderildi

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

Gaziantep'te yıldızlar geçidi: 30. yıla görkemli kutlama
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Süper Lig devine cevap verdi!