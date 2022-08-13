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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar" Çorum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar"

ÇORUM - Çorum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkacak bu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine kendini bilmezler çıkacak aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar, bizim birbirimizi Allah için sevmemizin sırrına eremesinler, varsın onlar bizim nasıl bir millet, nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Varsın onlar bizim bu yola başımızı, canımızı, yüreğimizi koyduğumuzu idrak edemesinler. Biz gözü görmeyen, kulağı olup işitmeyen, dili olup söyleyemeyen, kalbi nasır tutmuş gafillere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz. Millete hizmetten nasibi olmayanlara inat, Çorum'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Politika

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