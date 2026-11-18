Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete hizmet mücadelemizle aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak"
Kaynak: AA