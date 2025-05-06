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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

Görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'nın Çankaya ilçesindeki konutunda gerçekleşti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun bahçesinde karşıladı. Yaklaşık 35 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki lider de açıklama yapmadı. Bahçeli, makam aracına kadar eşlik ederek Erdoğan'ı uğurladı. Bahçeli, basın mensuplarına selam vererek daha sonra konutundan ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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