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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için kapıya çıkarken görüşme için bekleyen basın mensuplarına selam vererek hatıra fotoğraf çektirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında saat 18.07'de karşıladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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