Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle karşılaşması sırasında büyük şaşkınlık yaşadı.

GAZETECİ MURAT YETKİN'İ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan'ın, gazeteci Murat Yetkin'i fark ettiği anda verdiği tepki kameralara yansıdı. Görüntülerde Erdoğan'ın, Yetkin'i gördükten sonra yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" ifadelerini kullandığı görüldü.

Murat Yetkin

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yanındaki bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" şeklinde yanıt verdiği de görüntülere yansıdı. Erdoğan ise bu sözlere "Bak, bak, bak. Doğru söylüyor" dediği duyuldu.