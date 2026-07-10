Erdoğan-Lübnan Başbakanı buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'a İstanbul hakkında bilgi verdi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı