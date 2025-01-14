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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (LGBT ile ilgili) "Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (LGBT ile ilgili) "Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır" "Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumak hepimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (LGBT ile ilgili) "Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır"

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, zehirli düşüncelerden aile ve toplum yapımızı tehdit eden sapkın ideolojilerden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

"Önümüzdeki dönemde bu duruşumuzu sağlamlaştıracağız"

"Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız alarm vermektedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (LGBT ile ilgili)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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