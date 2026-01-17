Cumhurbaşkanı Erdoğan, "LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara tüm insanlığı ve 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika