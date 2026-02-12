Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında burnunu sildiği mendili koyacak yer bulamayınca önündeki dosyanın içine sıkıştırdı.
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
- Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu sonrası anlaşmaların imza töreni yapıldı.
- Basın toplantısında Miçotakis, burnunu sildiği mendili önündeki dosyanın içine sıkıştırdı ve bu görüntü sosyal medyada yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Erdoğan, Miçotakis'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşmeye geçildi. Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu sonrası anlaşmaların imza töreni yapıldı. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
BURNUNU SİLDİĞİ MENDİLİ...
Basın toplantısı esnasında Miçotakis'in burnunu silecek mendili koyacak yer bulamayınca önündeki dosyanın içine sıkıştırması dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.