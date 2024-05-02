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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi. Ana muhalefet lideri Özel, görüşmeye ilişkin "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırladı. CHP kaynaklarına göre olumlu geçen görüşmeden Özgür Özel'den de ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Böylelikle CHP ve AK Parti liderleri 8 yıl sonra baş başa bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler

"OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAĞINA DAİR İYİMSERİM"

Görüşmenin ardından Sözcü'ye konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İADEİZİYARET YAPACAK

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek, "En kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyarette bulunalım." dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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