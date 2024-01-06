Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

FİDAN'IN GÖZÜ BÜYÜKELÇİNİN ÜZERİNDE

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen fotoğraf karelerinden birinde Bakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkat çekti.