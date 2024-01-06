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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Fotoğraf çekimi sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu

FİDAN'IN GÖZÜ BÜYÜKELÇİNİN ÜZERİNDE

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında bir detay dikkatlerden kaçmadı. Servis edilen fotoğraf karelerinden birinde Bakan Fidan'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake bakışları dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

Özkan Bulut:

Adam korkudan altına etmiştir artık inşallah bize mektup yazmazlar yine

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