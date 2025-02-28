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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı balışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı balışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme ve Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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