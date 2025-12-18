Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende kültür, sanat, basın ve bilim alanlarında başarılarıyla öne çıkan isimlere ödüllerini takdim edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında sahiplerini bulacak. Ödül kazanan isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim Özel Programı'nda kamuoyuna açıklanmıştı.

Bu kapsamda "Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında ise arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödüle layık görüldü. "Fotoğraf" dalındaki ödü ise Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'a verilecek.

Saat 18.00'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı da olacak. - ANKARA