Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan'ı KKTC yetkilileri ve Türkiye'nin büyükelçisi uğurladı. Ayrıca bazı bakanlar ve yetkililer de Erdoğan ile birlikte döndü.