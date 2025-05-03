Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından geldiği Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, karşılama töreninin ardından havalimanında görüşme gerçekleştirdi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika