Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından geldiği Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, karşılama töreninin ardından havalimanında görüşme gerçekleştirdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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