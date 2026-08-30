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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

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- Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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