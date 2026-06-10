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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz'da düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz'da düzenlenecek Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Kıbrıs mesajı verdiniz, 'Cevabımız çok net olacak' dediniz. Bu minvalde 20 Temmuz'da bir ziyaret bekleniyor mu?" sorusuna, "20 Temmuz bizim zaten orası için her zaman yaptığımız bir ziyaret. Yine aynen devam" cevabını verdi.

Erdoğan, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" sözleri ile ilgili soruya cevap vermezken, torunu olduğunu hatırlatan gazeteciye evli olup olmadığını sordu. Gazetecinin evli olmadığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıyı kapatmamasını önerdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği sorularına da cevap vermedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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