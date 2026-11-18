Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze'de İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı