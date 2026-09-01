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Erdoğan'dan Bişkek'te Caparov ile Görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Erdoğan, Zirve marjındaki temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'ye ev sahipliği yapan Caparov ile Iris Ordo Kongre Merkezi'nde görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da yer aldı.

Kaynak: AA
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