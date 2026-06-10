Erdoğan: Siyonist katliam şebekesine takılmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinde koşmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın"
Kaynak: AA / İsa Toprak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın"
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