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Erdoğan: Siyonist katliam şebekesine takılmayın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinde koşmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın"

Kaynak: AA / İsa Toprak
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