Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Kazakistan ile ilişkilerine dair meseleler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı kabul, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika