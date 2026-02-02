Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Kazakistan ile ilişkilerine dair meseleler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı kabul, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
