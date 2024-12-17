Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi!
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı
Yaşayan tutuklu kaldı mı? AFAD ekibi Sednaya'daki son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Suriye'yi görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Politika
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
img

Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
img

Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
ABD'deki saldırgan ilhamını Eskişehir saldırganından almış
Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
İşte dev maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi

Son Dakika Haberleri

Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.