Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin milli güvenliğini korumak ve Suriye'deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtti.