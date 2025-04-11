Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı El Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Türkiye'de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. - ANKARA