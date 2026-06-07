Erdoğan, üç şair ve yazarı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.