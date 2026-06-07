Haberler

Erdoğan, üç şair ve yazarı andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti

Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti