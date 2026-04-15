Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfedildiğini, enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü belirten Erdoğan, Başbakan Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, 2026 sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkede ağırlamayı istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
