Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Türkevi'nde Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan Öncülüğünde

Düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. BM'de yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze konusu ele alındı. - NEW YORK