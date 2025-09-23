Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Türkevi'nde Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Türkevi'nde Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde düzenlenecek uluslararası konferansın ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti. Yapılan görüşmede, Türkiye ve Kanada arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan Öncülüğünde

Düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. BM'de yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze konusu ele alındı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Alacak tartışmasında iş insanını bıçaklayarak öldürdü

Sokak ortasındaki vahşet kamerada! Katledip başında bekledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.