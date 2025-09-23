Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Türkevi'nde Ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde düzenlenecek uluslararası konferansın ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti. Yapılan görüşmede, Türkiye ve Kanada arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze durumu da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Türkevi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'ni New York kentindeki temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Fransa ve Suudi Arabistan Öncülüğünde
Düzenlenecek, Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti. BM'de yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze konusu ele alındı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika