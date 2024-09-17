Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Malkoç'u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı yapılan kabulde, her iki yetkilinin görüşmelerine dair detaylar paylaşılmadı. Kabulde çekilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı, ancak görüşmenin içeriği gizli tutuldu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.