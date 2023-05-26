Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımızı toplumun her alanında destekledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınlarımızı toplumun her alanında destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. İşçisinden eğitimcisine, girişimcisinden ev hanımına, hiçbir kadın 21 yılda herhangi bir hakkını kaybetmediği gibi daha nice yeni haklara kavuşmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D- Cnn Türk ortak yayınında gazeteciler Ahmet Hakan ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde TRT'de yapılan bir röportajda kadınların sokağa artık çıkamayacağı şeklinde söylemlerin olduğu, bazı kesimlerin bugün de buna benzer ifadeleri kullandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bunlar aynı zihniyet. Yapacaksa Başbakanlığında niye yapmadı? Cumhurbaşkanlığında niye yapmadı? Hep bunlar aynı şeyler, aynı tekerlemeler. Bir de şu var yani bunca insanlar, bu kızlar, mezun oluyorlar ve bunların birçoğu kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu. Şimdi biz tabii bütün kapıları açtık. Ne oldu? Hakim var, savcısı var. Bütün başörtülülerden bahsediyorum. Yani hepsinin önü açıldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kadına şiddetin adeta yok olma noktasına geldiği dönemin kendi dönemleri olduğuna dikkati çekerek, "Yapamazlar. Yani biz ümüğünü sıkarız. Hiç bu işin şakası yok. 1994'te belediye başkanı olduğumdan beri ya otobüslerde, trenlerde, her yerde hatta şunu bile söylediler, 'Başı açık olanları trenden atacaklar' dediler. Pendik-Tuzla o bölgede birisi düştü. Dediler ki 'Bak dedik ya atacaklar, işte attılar' bunları hep yaşadık." diye konuştu.

Kendisinin Türk kadınının ferasetine, merhametine, liyakatine, gayretine güvendiğini anlatan Erdoğan, kadınları toplumun her alanında desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

"Bakın işçisinden eğitimcisine, girişimcisinden ev hanımına, hiçbir kadın 21 yılda herhangi bir hakkını kaybetmediği gibi daha nice yeni haklara kavuşmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde kadınların şu anda fersah fersah kademe katettiklerine vurgu yaptı.

Erdoğan, kadınlarda eğitim düzeyini yüzde 88 seviyesine getirdiklerini belirterek, "Nasıl geldiler buraya? Çünkü teşvik ettik, önlerini açtık eğitimde. Çünkü, en çok önemsediğimiz alan o. Eğitimi biz başarırsak, eğitimde bu noktalara gelirsek Türkiye'nin dünya standardındaki yeri yükselecektir ve buna da çok ihtiyacımız var." dedi.

"Kabineyi süratle kurmamız gerekecek"

İkinci tur seçimlerini kazanması halinde pazartesi sabahı ilk icraatının ne olacağı sorusuna Erdoğan, "Arkadaşlarımızla istişarelerimizi yapıp her şeyden önce bir defa kabineyi süratle kurmamız gerekecek." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulacak kabinedeki kadın sayısının artıp artmayacağına yönelik bir soru üzerine, bunu arkadaşlarıyla değerlendireceklerini söyledi.

Milletin refahını artıracak, ülkeyi büyütecek adımları beyannamelerinde ne yazıyorsa buradan hareketle atacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ben bu istişaremi kimlerle yapacağım? Bir MYK ile istişaremi yaptıktan sonra da tabii ki Cumhurbaşkanlığının sözcüsü var. O sözcüm vasıtasıyla o adımları inşallah atacağız. Partinin sözcüsü var. Onlar vasıtasıyla atacağız. Tabii bir de şu anda malum parlamentoda Cumhur İttifakı'nın geldiği bir yer var. Bunları tabii en geniş anlamda değerlendirmesini yapacağız. Ona göre de yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Benim milletim, samimiyet testini çok iyi yapar"

Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçim kampanyasındaki değişimini nasıl değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Benim milletim, samimiyet testini çok iyi yapar. Şimdi burada bir defa samimiyet testini kaybetmiştir. Bunların yaptığı milliyetçilik, halkçılık değil, tamamen takiyeciliktir. Takiyeciliği de benim milletim yutmaz. Onlar artık, o geçmiş Halk Partisi zihniyeti vardı, oralarda kaldı. Daha düne kadar terörist seviciydi bunlar. Teröristleri affedendi. Firarilere kapı açandı. Selo'ya 'Eğer çıkmasını istiyorsanız oyu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz' diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Şimdi teröristi çıkarmanın yollarını ki bu adam ne yaptı? 51 Kürt kardeşimizin ölümüne Diyarbakır'da neden oldu ve şu anda içeride cezasını çekiyor ama 'Onu çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz' diyor. Seçim kampanyasının başından beri teröristlerin desteğini aldıkça yüzü güldü, yüzü gülüyor. Dağdaki teröristler, Kandil'dekiler ne diyorlar? 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceksiniz' diyorlar. Şimdi oraların desteğiyle yoluna devam eden ortada bir Kılıçdaroğlu var. Bunu bir defa milliyetçilik kabul eder mi? Milli olan herhangi bir yapı, böyle bir yaklaşımı kabul eder mi? Benim bildiğim milliyetçi dağdakilere şu anda ateş köpürüyor. Onlar gittiğim her yerde 'Bunları ne zaman indireceksiniz?' bize bunu söylüyor."

Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunların inlerine girdiklerinde vatandaşların bundan dolayı kendilerini tebrik ettiğini anlatan Erdoğan, "Vatandaşlar, 'Allah sizden razı olsun' diyor. Yoksa diyor 'Buralar temiz olmayacaktı.' Şimdi bakın Küçük Ağrı, Büyük Ağrı... Buralarda dağlar artık pırıl pırıl. Herkes rahatlıkla yaylalara çıkıyor ama dün çıkamıyordu. Şimdi ise buralara çıkış rahatladı. Hatta bazıları bize şunu da söylüyorlar, 'Küçük Ağrı'yla büyük Ağrı arasına ne zaman teleferik çekeceksiniz?' Bakın nereden nereye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün aklın beşer planında kabul edebileceği bir şey olmadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu gibi adamlar gelip de böyle bir köprüyü yapamaz. Aklı yatmaz o işe. Düşünün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Benim karşıma önce kimler çıktı biliyor musun? CHP'liler çıktı. Dediler ki 'Niçin siz ona Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz? Kendi adını koysaydın' Ben CHP çadırını ziyarete gidiyorum. CHP çadırında bana bu soru soruluyor. Çünkü onunla yetiştirildiler. O anlayışla yetiştirildiler. Neden? Parantez açıp parantez kapatayım, neden olduğunu sen anla, Yavuz Sultan Selim ya..."

Terörü kaynağında kurutma stratejisini başarıyla uyguladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bütün o bölgelerde uyguladık ama şu anda Kılıçdaroğlu'nun beraber hareket ettikleri ne diyor? 'Biz, Suriye'nin kuzeyinde adımlarımızı atacağız.' Neyin adımını atıyorsun ya? Dert başka. Çünkü orada malum ciddi bir noktada Amerika'nın koalisyon güçlerinin desteğiyle farklı bir şey var ve oralardaki petrol yatakları da bunlara, terör örgütlerine mali kaynak. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki bizim sınırlara yakın olan yerlerde bunlar var. Bunların bir kısmıyla da bizim ayrıca ciddi manada operasyonlarımız var." şeklinde konuştu.

(Sürecek)