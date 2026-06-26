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Erdoğan torununa diplomasını verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törende, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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