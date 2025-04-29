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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkiraşı Mattarella ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkiraşı Mattarella ile bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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