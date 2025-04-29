Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkiraşı Mattarella ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika