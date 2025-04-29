Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan mevkiraşı Mattarella ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.