Erdoğan-Meloni Görüşmesi: İkili İlişkiler ve Bölgesel Konular

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle, bölgedeki çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-İtalya işbirliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduğunu, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürecek riskler barındırdığını ifade etti.

Erdoğan, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların, NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayisi konusunda işbirliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
