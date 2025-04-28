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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı" " Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandallar üzerine bant...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı"

" Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandallar üzerine bant çekmek için İstanbul'a geldi. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir"

"Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek AFAD'la ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık talimatlarımızı verdik."

"Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağız"

"Bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık."

"İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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