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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki sel) Bilinsin ki ihmal veya kusur varsa sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken hiç tereddütsüz yapılacaktır"

Kaynak: AA