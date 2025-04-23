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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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