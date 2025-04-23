Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD binasına geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere İstanbul'daki AFAD binasına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika