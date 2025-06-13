Erdoğan: İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar uluslararası hukuku hiçe sayan provokasyondur

Erdoğan: İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar uluslararası hukuku hiçe sayan provokasyondur
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail'in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu'da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran'a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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