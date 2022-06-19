Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü! Diyalog ve iş birliği konularında mutabık kaldılar
AA - Salih Bilici - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, görüşmede bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma ve iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.
İSRAİLLİ LİDERDEN TEŞEKKÜR
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
AA / Salih Bilici - Politika