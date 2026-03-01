Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran halkına başsağlığı diliyorum"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Komşumuz İran'ın Dine Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

