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Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayarak görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi kabul etti.

Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ardından görüşmeye geçildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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