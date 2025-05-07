Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Kabul Edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın ülkemize beraberindeki üst düzey heyetle birlikte resmi ziyarette bulunacak olan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceklerdir. Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı ziyaret kapsamında, 'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı' da icra edilecektir. Bu vesileyle iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanması öngörülmektedir. Sayın Sudani'nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika