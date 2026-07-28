Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi'yi Resmi Törenle Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi'yi Resmi Törenle Karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende milli marşlar çalındı, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler eşliğinde 21 pare top atışı yapıldı. Zeydi, tören kıtasını selamladıktan sonra iki lider basına poz vererek ikili görüşmeye geçti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Zeydi, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkanı rozetini takıyor

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanlılar Laz böreğini de çaldı! Verdikleri isme bakın

Yunanlılar bir lezzetimizi daha çaldı! Verdikleri isme bakın
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar