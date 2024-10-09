Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, toplumda güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında önemli adımlar atacaklarını belirtti. Son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çeken Erdoğan, "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "İnşallah sene başından itibaren rahatlama, insanımızın günlük hayatına da net bir şekilde yansımaya başlayacaktır. Sınır güvenliğimiz konusunda hem terör örgütleriyle mücadele hem komşu ülkelerle ilişkiler hususunda gayet iyi bir seviyeye geldik. Toplumda güvenlik ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Ancak son dönemde ardı ardına gelen, bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise, milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN İÇİNDE BİR ZAFİYAT VARSA NEŞRET VURACAĞIZ"

Erdoğan, "Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Pazartesi günü yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu olayları enine boyuna değerlendirdik. Milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme, suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika AK Parti Güvenlik 3-sayfa Hukuk

Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu

İsrail'in kabusu gerçek oluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan

Erken seçim çağrıları devam ederken son ankette çarpıcı sonuç
MasterChef eleme adayları kim? 9 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Bilmeden domuz eti yemek haram mıdır? Domuz eti haram mı, sağlığa zararlı mı? (Hangi ayette geçiyor?) Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Karacabey su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf domuz eti olayı ne? Köfteci Yusuf'ta ne oldu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti çıktı? İstanbul'da mı, Ankara'da mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ekim Konak, Torbalı, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Kepez 9-10 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Köfteci Yusuf'ta domuz eti mi çıktı? Köfteci Yusuf domuz eti belgeleri yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.