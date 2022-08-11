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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ortalık karıştı: Beni AKP'nin dedesi ilan ettiler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Hüseyin Gazi Cemevi ile vakıf yönetimini karşı karşıya getirdi. Cemevi dedesi Hüseyin Öz, aralarında büyük anlaşmazlık çıktığını belirterek "Bana çok sayıda hakaret içerikli telefon geliyor. Beni, 'AKP'nin dedesi' ilan ediyor ve hedef gösteriyorlar. Şu anda ikiye bölünmüş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyareti esnasında cemevinin duvarındaki Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk resimlerinin boyayla kapatılıp, diğer duvara çerçeveli resimlerinin asılması Alevi cemaatini ve derneklerini böldü. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi dede Hüseyin Öz, ziyaret sonrası büyük anlaşmazlıkların ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ortalık karıştı: Beni AKP'nin dedesi ilan ettiler

"HAKARET İÇERİKLİ TELEFONLAR GELİYOR"

Kendisine çok sayıda hakaret içerikli telefon geldiğini ifade eden Öz, "Bana çok sayıda hakaret içerikli telefon geliyor. Beni, 'AKP'nin dedesi' ilan ediyor ve hedef gösteriyorlar. Laiklik, Mustafa Kemal, Cumhuriyet benim kırmızı çizgilerimdir. Cumhurbaşkanı'nı davet eden benmişim gibi gösteriliyor. Ayrıca gelebilir, bundan bir rahatsızlık duyulmamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinde ortalık karıştı: Beni AKP'nin dedesi ilan ettiler

"İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDAYIZ"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Öz, ziyaret sonrası ikiye bölündüklerini belirterek, "Böyle bir ziyaret olacağını vakıf başkanı biliyormuş. İki gün önce kimseye söylenmemesi ricasıyla bize söyledi. Şu anda ikiye bölünmüş durumdayız. Dernek ve vakıf birbirine karşı hale geldi. Ben dernek yönetimindeyim. Bize dönük eleştirilerin başında 'Niçin resmin üstünü boyayla kapattırdınız?' sorusu geliyor. Art niyetimiz yoktu. Çerçeveli resimler Cumhurbaşkanı geldiğinde asılı olduğu yerde kalacak. Yeni çerçeveler yaptırılıp, boyanan yağlıboya resimlerin yerine asılacak. Böylece cemevinin iki duvarında Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk'ün ikişer resmi olacak" şeklinde konuştu.

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Yorumlar (5)

Reklam Fragman:

bu olayda sıkıntı şu: reklam çalışması gibi görünüyor. Çünkü cemevi muhtemelen toplantı için elden geçirilmiş. etrafta hiç Hz. Ali resmi yok. bu ortam klasik bi cemevi değil. googlea cemevi yazın görürsünüz. dedeyi eleştirenler biyerde haklı.

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Yorumcu Davut :

Hacı Bektaşi Veli'nin, Hz. Ali'nin kemiklerini sızlattınız. Allah'ınızdan bulun o mübarek insanları 5 para etmez siyasetinize alet etmeseniz ne güzel olacak ama..

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DODOK DODOK:

Halkın seçtiği, Devletimizin Cumhurbaşkanı ayağınıza gelip derdiniz ile dertleşmiş ama siz şer güçlerin güdümündeki beyin işgalinizden kurtulup teşekkür edeceğiniz yerde riv riv yaparsınız. Allah akıl sağlığı versin....

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